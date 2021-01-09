Maske takmayan genç, polise saldırdı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polislerle tartışıp, saldıran Samet Ç. (18), ekiplerin tuttuğu tutanağı yırttı. Gözaltına alınan Samet Ç., 'Görevli memura mukavemet, hakaret ve yaralama´ suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay dün, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak'ta meydana geldi. Sokakta maske takmayan Samet Ç., polis ekipleri tarafından uyarıldı. Ancak uyarıya aldırış etmeyen Samet Ç., polislerle tartışmaya başladı. Maske takmayan Samet Ç.'ye ilgili genelge doğrultusunda tutanak tutulmak istendi. O sırada marketten çıkan babası İbrahim Ç. de görevlilerle ve oğluyla konuşmaya başladı. Samet Ç., tutulan tutanağı ekiplerin elinden alarak yırtınca arbede çıktı. Samet Ç., polis ekiplerine hakaret edip saldırdı. İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu gözaltına alındı. İbrahim Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Samet Ç. ise, 'Görevli memura mukavemet, hakaret ve yaralama´ suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada olay bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Samet Ç.'nin kendisini uyaran polislere tartıştığı, babası İbrahim Ç.'nin gelmesi, gencin tutanağı yırtarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi ve görevlilerin ise engellemeye çalışması yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-09 17:41:40



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