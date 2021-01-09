Kablo hırsızları yakayı ele verdi

Zonguldak’ta 600 kilogram bakır kablonun çalınmasının ardından jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası olan Ilıksu bölgesindeki bir enerji firmasına ait depodan 600 kilogram bakır kablo çalındığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, olayın asıl faili olan T.K. isimli şahıs tespit edildi. Ardından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını T.K. isimli şahıs ile birlikte gerçekleştiren S.K., Y.D., D.Ö. ve B.K. isimli 4 şahıs daha belirlendi. Araştırmalar esnasında, tespit edilen şahısların aynı bölgede 30 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen kablo hırsızlığı ve işyeri tarafından tespit edilememiş olan Aralık ayında meydana gelen 2 hırsızlık olayının daha faili oldukları belirlendi. Yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edildi.



Öte yandan Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca bölgedeki kablo hırsızlığı olaylarının önlenmesi ve meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması çalışması kapsamında, Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçelerinde 20192020 yıllarında bin 300 kilogram bakır kablonun çalındığı toplam 9 faili meçhul hırsızlık olayının faili 5 şahıs Jandarma Dedektifleri (JASAT), İstihbarat ve Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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