Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi

DHA

Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi


Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK'ta, 35 yıl önce heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından yapılan `Madenci Anıtı´ kentin simgesi oldu. Araştırmacı Yazar Yüksel Yıldırım, anıtın dört ayrı figür ile dört ayrı anlam taşıdığını söyledi. 
Genel Maden İşçileri Sendikası'nca 1986 yılında ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem'e Madenci Anıtı yaptırıldı. Dönemin sendika başkanı Mehmet Tezer'in destekleriyle yapılan anıt alanı gösteri ve tören alanı olarak da kullanılıyor. Anıt hakkında bilgiler veren araştırmacı yazar Yüksel Yıldırım, Madenci Anıtı'nın kentin tarihini simgeleştirdiğini ifade etti. Anıtın ana caddelerin birleştiği noktada olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu şehrin bir kaderi var. Yaklaşık iki asırlık bir tarihi var. Bu tarihi simgeleştirmek istediler. Şehrin merkezinde böyle bir anıtımız yoktu. O yüzden yer olarak yeni çarşıyı seçtiler. Burası aslında caddelerin birleştiği bir nokta. Zaten anıtlarda böyle bir noktalara yapılır ki insanlar tarafından öğrenilebilsin, görülebilsin" dedi. 
ANITIN VERDİĞİ MESAJ HEYKELLERDE GİZLİ 
Yıldırım, Madenci Anıtı'nın dört ayrı figür ile dört ayı anlam taşıdığını belirterek, şöyle dedi: 
"Heykelin, Gazipaşa Caddesi´ne açılan kısmında paydos etmiş, omuzunda kazması ile ocaktan çıkan bir madenci görüyorsunuz. Arkasında da arkadaşları var. Yüzlerine bakarsanız yorgunluk var ama bir kararlılık görüyorsunuz. Heykelde ocak ağzına doğru bir derinlik verilmiş. Bu derinlik ocakların Zonguldak'a açıldığının sembolü. Çıkardıkları kömürü Zonguldak'a kazandırdıklarını ifade ediyor. Heykelin batıya bakan kesiminde ise 4 kişilik bir aile sembolize edilmiş. Baba, madenci kıyafetleriyle yanında ise oğlu var. Baba ve annenin yüzü batıya doğru bakarken çocuklar ise anne ve babasına bakıyor. Oğlunun elinde bir kitap var bu maden işçisinin aydınlık yüzünü gösterir. Kızı elinde çiçeklerle babasını karşılıyor. Bu da ailenin sıcaklığını ifade ediyor." 
GERÇEK MANKEN KULLANILMIŞ
Anıtta Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak ziyaretinin izlerinin de yansıtıldığını ifade eden Yıldırım, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a geldiğinde madenler ve Zonguldak ile ilgili söylemiş olduğu bir söz yer alıyor. Şehrin Ankara yönünden girişinde ise kömür çıkartan bir maden işçimiz yer alıyor. Bu figürde gerçek manken kullanılmıştır. Bu madencimiz Hamza Adıbaş, o dönemde kazmacı olan bir maden işçisidir. Direkler ise maden işçisinin sembolüdür. Hemen üstünde yer alan 6 maden işçisi var. Bu madencilerimizin surat ifadeleri de yorgun ve kararlıdır. Bu madencilerimiz de madenlerde çalışmak için Zonguldak'a göç eden madenci kardeşlerimizdir" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN
2021-01-10 08:53:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı
Kablo hırsızları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları yakayı ele verdi
Maske takmayan genç, polise saldırdı
YEREL HABERLER Maske takmayan genç, polise saldırdı
Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Çınar, gazeteciler gününü kutladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Çınar, gazeteciler gününü ...
Bozkurt, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Bozkurt, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
Başkan Keleş, gazeteciler gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Keleş, gazeteciler gününü kutladı
Sahil güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Sahil güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla, yaşadığı şiddeti ifadesinde anlattı
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla, yaşadığı ...
Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Başkan Posbıyık, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı
Bozkurt, Verem Savaş Dispanseri çalışanlarını kutladı
YEREL HABERLER Bozkurt, Verem Savaş Dispanseri çalışanlarını kutladı
Kdz. Ereğli TSO 100 öğrencinin tabletlerini teslim etti
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO 100 öğrencinin tabletlerini teslim ...
Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneği'nden GMİS’e forma
YEREL HABERLER Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneği'nden GMİS’e ...
Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü ...
Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Abdullah Sabri Efendiyi andı
Tekin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun"
YEREL HABERLER Tekin, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun"
Çaycuma'da 55 öğrenci için tablet temin edildi
YEREL HABERLER Çaycuma'da 55 öğrenci için tablet temin edildi
Zonguldak'ta 6 bin 598 denetim gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 6 bin 598 denetim gerçekleştirildi
Mesut Özil’in köyünde transfer heyecanı Özil'in amcası Cevdet Özil: "Küçükken Fenerbahçe'yi tutardı"
YEREL HABERLER Mesut Özil’in köyünde transfer heyecanı Özil'in ...
Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama
YEREL HABERLER Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama
Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama
YEREL HABERLER Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama
Yapılan bağışlarla hastaneye cihaz alındı
YEREL HABERLER Yapılan bağışlarla hastaneye cihaz alındı
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü
YEREL HABERLER Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşledi: 1 ölü
İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocuklara örgü ördüler