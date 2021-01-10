Zonguldak'ta sis etkili oldu

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak’ta soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. ZonguldakEreğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolundaki sis nedeniyle belirli noktalarda trafik ekipleri ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı. Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte yağışın aralıklarla önümüzdeki hafta sürmesi bekleniyor.

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