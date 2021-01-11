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Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek

DHA

Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGUKLDAK, (DHA)ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılması için yapılacak çalışmalarda 2 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Filyos Endüstri Bölgesi'nde ise 12 bin kişinin istihdam edilmesinin planlandığını ifade eden Vali Tutulmaz, "Buna sera, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve diğer OSB'ler eklendiğinde orada 20 bin kişinin üzerinde bir çalışan olacak" dedi.
Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde 2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, kentin öne çıkan projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Tutulmaz, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan projelerdeki son gelişmeleri anlattı. Filyos Projesi'nin bölgenin kalkınması adına çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, "İlimiz geleceği açısından önemli projelerden bir tanesi Filyos Vadi Projesi. Burası birkaç projenin birlikte olduğu bir proje. Liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi, lojistik bölgesi, onun arkasında OSB, sera OSB, aslında Filyos vadisini Devrek ilçesine kadar götüren alanda bir çalışma. Önümüzdeki yüzyılda bu bölgenin yılı olarak görebiliriz. Bunlar kısa vadede sanayinin üretimin, ülkemizin gelişmesinin önemli merkezlerinden biri olacak" dedi.
'FİLYOS'TA 20 BİN KİŞİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞAN OLACAK'
Filyos Limanı'nın yüzde 99'unun tamamlandığını ifade eden Vali Tutulmaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaklaşık 7 aydır limanda çalışmalar yaptığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgazın Filyos'tan karaya çıkartılacağı yönündeki açıklamaları hatırlatan Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:
"Bu bölge içerisinde doğalgazın borularının hazırlanması, döşenmesi yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. 2 binin üzerinde orada bir istihdam olacak. 2 bin kişinin harcamasının bir kısmını Zonguldak'ta bırakıyor olması önemlidir ama uzun vadede o gazın buraya çıkmasının ilimiz açısından önemi vardır. Dağıtma ana hatta buradan gidiyor olması ilimizin yeniden ülkemizin önemli illeri arasına sokuyor. Bu da geleceğe yönelik umutla bakmamız anlamına geliyor. Burada doğrudan ilk etapta sadece endüstri bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var. Buna serayla ve OSB'ler ile orada 20 bin kişi üzerinde bir çalışan olacak. Çalışanlarla, aileleriyle orada büyük bir hareketlilik olacak. İlimiz adına sevindirici bir durum. Bu anlamda istihdam anlamında ihtiyaç iş gücüne yönelik çalışmalarımız olacak. Cam ve çelikle ilgili o bölgede çalışmalar olacak. Ne tür iş gücü gerekiyorsa ona göre eğitimler verme kanaatindeyiz."
'PANDEMİDE REHAVETE KAPILACAK DURUMDA DEĞİLİZ'
Vali Tutulmaz, koronavirüs salgınıyla ilgili kentin son durumu hakkında da bilgiler verdi. Büyük sıkıntılar atlattıkları dönemler olduğunu ifade eden Vali Tutulmaz, "Kurban bayramıyla birlikte yeniden yükseliş başladı. Kasım ayı içerisinde epey bir yüksek rakama ulaştı. Son dönemle alınan yeni karar ve tedbirlerle beraber yeniden bir düşüş eğilimine geçti. Şu anda iyi bir konuma doğru ilerliyoruz her geçen gün. Ancak bu bize tedbirlere devam etmemizi hatırlatıyor. Biz serbest konuma geçersek aynı sıkıntıyı yine yaşayacağız. Şu anki mevcut konum rehaveti gidilecek konum değil. Hala sıkıntılar var ancak bir ay önceye kadar iyi konumdayız" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN
2021-01-11 14:53:20

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