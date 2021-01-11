Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin kişilik istihdam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin kişilik istihdam

İHA

Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin kişilik istihdam

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Filyos'un kullanılacağını belirterek çalışma için 2 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. Tutulmaz, "Uzun vadede gazın buraya çıkmasının hem psikolojik açıdan önemi var" diye konuştu.
2020 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin geleceği açısından Filyos Vadi Projesi'nin önemine dikkat çekti. Bölgenin liman, endüstri ve serbest ticaret bölgesi olmasının yanı sıra Türkiye Petrolleri tarafından da kullanılmasına dikkat çeken Tutulmaz, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazın karaya çıkartılmasında 2 bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. Bölgede OSB'ler ile birlikte 20 bin istihdamın olacağının altını çizen Mustafa Tutulmaz, şöyle dedi:
"İlimiz açısından en önemli projelerden birisi de ilimizin geleceği açısından Filyos Vadisi ile ilgili Filyos Projesi'dir. Birkaç projenin bir arada olduğu projedir. Liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi şimdi yaptığımız çalışmayla lojistik merkezi, OSB, Sera OSB ve Gökçebey OSB aslında Filyos'u, Filyos Vadisi'ni Devrek'e kadar götüren alanda bir çalışma önümüzdeki süreçte önümüzdeki yüzyılda bu bölgenin yüzyılı olarak görebiliriz. Bunlar gerçekten kısa vadede o bölge sanayinin, üretimin, ülkemizin, gelişmesinin önemli merkezlerinden birisi olacak. Liman şu anda yüzde 99,5'ta çok az bir şey kaldı. Ama bir taraftan TPAO tarafından 67 aydır kullanılmakta. Geçen hafta o bölgede Enerji Bakanımızın açıkladığı üzere doğalgazımızın karaya çıkacağı bölge orası. Bu bölgede şu anda o bölge içerisinde doğalgazın borularının hazırlanması, döşenmesi, yine sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişi çalışmaya başlayacak. Orada bir istihdam oluşacak. Bunlar biraz teknik kişiler çoğunlukla ama 2 bin kişinin Zonguldak'tan yiyor, içiyor olması harcamasının bir kısmını Zonguldak'a bırakıyor olması önemlidir. Ama uzun vadede gazın buraya çıkmasının hem psikolojik açıdan önemi vardır. Hem çevrim santralinin burada yapılıyor olması dağıtıma buradan gidiyor olması ilimizin yeniden bir ülkemizin önemli illerinden konumuna sokuyor. Bu da geleceğe yönelik daha umutla bakmamız anlamına geliyor. Doğrudan sadece 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi
Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor
YEREL HABERLER Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği ...
Başkan Bozkurt ‘ Diyanet-Sen’den ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt ‘ Diyanet-Sen’den ziyaret
2020 yılı Zonguldak jandarmasında böyle geçti
YEREL HABERLER 2020 yılı Zonguldak jandarmasında böyle geçti
Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı
Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin ...
Demirsu, basın kuruluşlarının gününü kutladı
YEREL HABERLER Demirsu, basın kuruluşlarının gününü kutladı
Kestaneci Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Kestaneci Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak
Sanayiciler için son başvuru 30 Nisan
YEREL HABERLER Sanayiciler için son başvuru 30 Nisan
Çaycuma' da bayrak töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Çaycuma' da bayrak töreni düzenlendi
Zonguldak Valiliği kurumsal logosunu yeniledi
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği kurumsal logosunu yeniledi
Zonguldak'ta bayrak töreni, minikler heyecanı balkonlarda yaşadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bayrak töreni, minikler heyecanı ...
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
YEREL HABERLER Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi
Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı
Başkan Bozkurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü ...
(Özel) Muhabirlikten patronluğa 38 sene Karı-koca çift 6 yıl önce kurdukları gazeteyi yaşatıyor
YEREL HABERLER (Özel) Muhabirlikten patronluğa 38 sene Karı-koca ...
Zonguldak'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sis etkili oldu
Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
YEREL HABERLER Madenci Anıtı, 35 yıldır kentin simgesi
Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu sürücüden uyuşturucu çıktı
Kablo hırsızları yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızları yakayı ele verdi
Maske takmayan genç, polise saldırdı
YEREL HABERLER Maske takmayan genç, polise saldırdı
Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Çınar, gazeteciler gününü kutladı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkanı Çınar, gazeteciler gününü ...