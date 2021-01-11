Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Müessesesi’nde meydana gelen iş kazasında şehit olan Ramazan Toprak dualarla ebediyete uğurlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Torlaklar Köyü’nde kılınan cenaze namazı ve yapılan helalleşme ve dualar sonrası aile mezarlığında toprağa verilen maden işçisi pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, maden işçileri ile şehidin yakınları katıldı.

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