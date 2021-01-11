Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü(2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında vagonların arasında kalarak yaşamını yitiren işçi Ramazan Toprak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Torlaklar köyüne götürüldü. Cenazeye, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Toprak, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-11 17:33:52



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