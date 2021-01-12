Mesut Özil'den memleketi Zonguldak ile ilgili cevaplar Özil tebessüm ettirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesut Özil'den memleketi Zonguldak ile ilgili cevaplar Özil tebessüm ettirdi

İHA

Mesut Özil'den memleketi Zonguldak ile ilgili cevaplar Özil tebessüm ettirdi

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in sosyal medya hesabından memleketi Zonguldak ile ilgili bir soruya verdiği cevap okuyanları tebessüm ettirdi.
Son günlerde Fenerbahçe’ye transferi ile gündeme gelen dünyaca ünlü Zonguldaklı futbolcu Mesut Özil 25 milyondan fazla takipçisi bulunan Twitter hesabından kendisine '#askmesut' tagı üzerinden yöneltilen soruları cevapladı.
Cafer isimli bir takipçisi tarafından kendisine “Mesut abi Zonguldak’a ne zaman geleceksin? Bende Zonguldaklıyım ve Zonguldak’ta oturuyorum” sorusuna ise ünlü futbolcu “Köçek oyunu oynarsan gelirim. Bazlamayı hazır et acıktım. Hediye olarak baston isterim” dedi.
Mesut Özil’in bu cevabı binlerce kişi tarafından hem paylaşıldı hem de beğenildi.
Özil’in bu cevabının altına takipçileri ise “Devrekli olmak bunu gerektirir, Zonguldak seninle gurur duyuyor” yorumları geldi.
Özil ayrıca bir takipçisinin paylaştığı fotoğrafta sorduğu “Bu caddenin ismini biliyor musun?” sorusuna ise “Mesut Özil Caddesi” cevabını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrek’ten Türkiye’ye fide dağıtılacak
YEREL HABERLER Devrek’ten Türkiye’ye fide dağıtılacak
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Balığa karşı katliamlar yaptık
YEREL HABERLER Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı: Balığa karşı ...
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü(2)
YEREL HABERLER Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü(2)
Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı
Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin kişilik istihdam
YEREL HABERLER Karadeniz'deki doğalgazın çıkartılmasına 2 bin ...
Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaplı’da Roma Dönemi eserleri ele geçirildi
Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışıyor
YEREL HABERLER Zonguldak Emniyeti, vatandaşın huzur ve güvenliği ...
Başkan Bozkurt ‘ Diyanet-Sen’den ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt ‘ Diyanet-Sen’den ziyaret
2020 yılı Zonguldak jandarmasında böyle geçti
YEREL HABERLER 2020 yılı Zonguldak jandarmasında böyle geçti
Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, 2020 yılı çalışmalarını aktardı
Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Karadeniz'de doğalgazın karaya çıkarılmasında 2 bin ...
Demirsu, basın kuruluşlarının gününü kutladı
YEREL HABERLER Demirsu, basın kuruluşlarının gününü kutladı
Kestaneci Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Kestaneci Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak
Sanayiciler için son başvuru 30 Nisan
YEREL HABERLER Sanayiciler için son başvuru 30 Nisan
Çaycuma' da bayrak töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Çaycuma' da bayrak töreni düzenlendi
Zonguldak Valiliği kurumsal logosunu yeniledi
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği kurumsal logosunu yeniledi
Zonguldak'ta bayrak töreni, minikler heyecanı balkonlarda yaşadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bayrak töreni, minikler heyecanı ...
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
YEREL HABERLER Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi
Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi
Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü sürücüyü yakınları kaçırdı
Başkan Bozkurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü ...
(Özel) Muhabirlikten patronluğa 38 sene Karı-koca çift 6 yıl önce kurdukları gazeteyi yaşatıyor
YEREL HABERLER (Özel) Muhabirlikten patronluğa 38 sene Karı-koca ...
Zonguldak'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sis etkili oldu