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Simitçi cinayetinde savcılıkta suçlamaları kabul eden sanık mahkemede inkar etti

DHA

Simitçi cinayetinde savcılıkta suçlamaları kabul eden sanık mahkemede inkar etti


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta 20 yıllık eski çalışanı Şaban Köroğlu'nu simit fırını açınca aralarında oluşan husumet sonucu çocuklarının yanında silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Cafer Berber'in (70) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Savcılıktaki ifadesinde korkutmak için ateş ettiğini söyleyen Berber, mahkemede ise suçlamaları kabul etmedi.
Olay, geçen yıl 12 Ekim günü Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, iki çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, güvenlik kamera ve cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan eski patronu fırın sahibi Cafer Berber ve oğlu S.B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cafer Berber, savcılıktaki ifadesinde korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia ederek cinayeti işlediğini itiraf etti. Cafer Berber tutuklandı, oğlu S.B. ise serbest bırakıldı. Tutuklu sanık Cafer Berber hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Cafer Berber, ölen Şaban Köroğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.
SAVCILIKTA KABUL ETTİ, MAHKEMEDE İNKAR ETTİ
Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Cafer Berber, Köroğlu'nun 20 yıl yanında çalıştığını ve cinayeti işlemediğini söyledi. Olay günü ise neden orada olduğunu anlatan Berber, "Ben Şaban´ın evini bilmiyorum. Kızıma gidecektim. Damadımı aramama rağmen telefonu açmadığından kızıma gitmedim. Bana dönüş yapmasını bekliyordum. Kızımın evi sokak dar olduğu için arabayla oraya girersem dönemem diye arabayla oraya kadar girmedim. Orada 10-15 dakika kadar bekledim. Orada dururken kimseyi görmedim. Şaban´ın evini de bilmiyorum" dedi.
Mahkeme heyetinin savcılıktaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği sorulan Berber, "Karakolda işkence yaptılar? Üzerime bastılar. Yalan söylersem Allah beni buradan çıkarmasın. Bana işkence ettiler. Baskıyla ifade verdim. Karakolda bana çok baskı uyguladıkları için savcılıkta suçlamayı kabul ettim. Savcı beyden de özür dilerim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben vurmadım" diye kendini savundu.
ÖLMEDEN ÖNCE 'ÇOCUKLARIM BENİ BÖYLE GÖRMESİNLER' DEMİŞ
Ölen Şaban Köroğlu'nun eşi Hakibar Köroğlu ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Olay günü evde olduğunu anlatan Hakibar Köroğlu, şunları söyledi:
"Eşim eve geldi. Çocuklara 'size göre poşetlerde bir şey yok, hadi markete gidelim' dedi. Çocuğumla bakkala gittiler. Sonra ben evde 3 el silah sesi duydum ama çıkmadım. Kızım koşarak geldi babamı vurdular anne dedi. Ben koştum. Eşim yerde yatıyordu. Bana çocukları al beni böyle görmesinler al götür dedi. Ben de çocukları komşuma götürdüm. Hastane çok yakındı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Eşim bana işle ilgili hiçbir şey demezdi. İşleri zaten sıkıntılıydı. Evde huzur bozulmasın diye söylemezdi bir şey. Şikayetçiyim. Sanık Karaelmas´taki evimize gelmişti, ancak bu adresimize gelmedi. Sanıkla daha önce iyi görüşüyorduk. Pikniğe de gitmiştik. Beyanları doğru değildir."
Cumhuriyet Savcısı ise mahkemeye sunduğu mütalaasında tutuklu sanık Cafer Berber'in kamera görüntülerinde olay günü cinayetin işlendiği mahallede olduğunun tespiti, tanıkların beyanları, eşkal bilgileri ve savcılıktaki ifadesiyle cinayeti işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapmaları için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay Gündoğan
2021-01-12 15:47:23

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