Rektör Çufalı, "Yeni dönemlerde yeni eğitim anlayışları teknolojiyi kullanarak gelişiyor"

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, geçen Aralık ayında fırlatılması planlanan 5 santimetrelik küp uydusunun uzaya fırlatılma sürecinin ertelendiğini söyledi. Çufalı, SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılması planlanan küp uydu ile Grizu263 takımının ününün dünyaya yayıldığını ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, basın mensupları ile düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirdi. Geçen yıl Mart ayında başlayan pandemi sürecinin eğitim hayatını da etkilediğini belirten Çufalı, buna rağmen uzaktan eğitimle sürecin desteklendiğini ifade etti. Çufalı, "Virüs bir çok şeyi etkiledi. Eğitim anlayışını da etkileyecek. Bütün dünyada öteden beri bunun hazırlıkları vardı. Bunun hazırlıklar çok hızlı bir şekilde gelişmek zorunda kaldı. Yeni dönemlerde yeni eğitim anlayışları teknolojiyi kullanarak gelişiyor. Biz de yeni eğitim anlayışı açısından yeni dönemde neler yapabiliriz neler yapmak gerekiyor. Bunların üzerinde duruyoruz, çalışıyoruz. Geçen yıl Mart ayında başladığımız bu sürece çok hızlı bir şekilde adapte olduk. UZEM ile yoğun olarak az sayıda personelimiz olmasına rağmen yoğun olarak çalıştık. Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Öncelikle ilk başladığımızda asenkron şekilde dersleri vermeye başladık. Hızlı bir şekilde de yaz aylarında da senkrona geçtik. Bu dönemde de bütün derslerimiz senkron olarak anlık olarak hocalarımız derslerini veriyorlar. Sınavları da bu şekilde veriyorlar. Her geçen gün bu şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu arada tabii her yıl farklı bir şekilde yaptığımız mezuniyet törenlerini bu yıl online olarak yapmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizle online bir şekilde bu mezuniyet törenini biraz buruk bir havada gerçekleştirdik. Umarız bundan sonraki dönemde yüz yüze mezuniyet törenlerimizi düzenleriz" şeklinde konuştu.



"Hastaneler birliğine üye olduk"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin korona virüsle mücadelesini anlatan Çufalı, "Araştırma Hastanemiz virüsün ilk gününden bu güne mücadele verdi. Yoğun bakım servislerimizin artırılması Covid hastalarına daha fazla yer ayırma çabalarımız oldu. Bu konuda sıkıntı çekmedik. Virüsün en yaygın olduğu dönemlerde de sağlık çalışanlarımız akademisyenlerimizle idari personelimizi sağlık çalışanlarımızla süreci iyi götürüyoruz. Son bir aydır ek önlemler nedeniyle vatandaşlarımızın da katkısıyla vakalar epey azaldı. Üniversitemiz bu açıdan sağlık kampüsünde yoğun çalışmalarımız hep oldu. Bundan sonra da olacak" dedi.

Çufalı hastaneler birliğine üye olduklarını belirtti. Rektör Çufalı, "Farklı kurum ve kuruluşlardan üniversitemize yardımda bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilikle de bu sürecin en iyi şekilde atlatılması için çalışmalarımız sürüyor. Hastanemizde halkla ilişkiler ve halkla iletişim birimi kurduk" diye konuştu.



Grizu263 takımının başarısı

Yaklaşık 35 bin kayıtlı öğrencisi ve 2 bin 500'den fazla uluslararası öğrencisi bulunan üniversitenin, ünü bütün dünyaya yayılan Grizu263 takımının başarısına dikkat çeken Rektör Çufalı şöyle dedi:

"Ünü bütün dünyaya yayılan sözü edilen Grizu 263 takımımız var. Uzaya küp uydumuzu fırlatacak. Bunun fırlatılması aslında 2020 yılındaydı planı. Fakat süreçler istediğimiz gibi gitmiyor. Çünkü sadece bizim uydumuz da fırlatılmayacak. Covid'in de etkisiyle bu sürekli erteleniyor. En son Ocak ayında fırlatılması planlanıyor. Şubat sonu veya Mart ayına ertelendi. Bizim için büyük bir gurur Grizu 263 takımımız. Umarız bundan sonra fazla bir erteleme olmaksızın bu fırlatmayı gerçekleştiririz. Bir diğer konu patent konusu. Patent alımları başladı. En son Diş Hekimliği fakültesinde iki patent aldık. Sayısını artıracağız. Teknoloji transfer ofisimizi daha da etkin hale getirdik. Tecrübeli arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yol göstermeleriyle öğrenci ve hocalarımızın daha duyarlı hale gelmesini sağlıyoruz. TÜBİTAK'tan aldığımız burslar devam etmektedir. Bizim üniversitemizde olsun başka üniversitelerde olsun staj görme başvuruları var. Dört öğrencimiz destek almaya hak kazandı. Farabi proje pazarımızı bu yıl 24 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin yoğun ilgisi olacak. Marmara Teknokent ile işbirliği anlaşması imzaladık. Teknoparkımızda tam kapasiteli olarak çalışmakta. Daha ileri bu çalışmalarımızı nasıl götürebiliriz diye iş birliğimiz var. Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler. Bu destekleri veriyorlar" şeklinde konuştu.



"1213 Şubat Filyos Çalıştayı"

Filyos'u önceleyen çalışmaların süreceğini aktaran Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Filyos Vadi Projesi'nin mega proje olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Türkiye'nin bildiği Filyos Vadi Projesi Tükiye'nin mega projesi. Biz üniversite olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstermek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı geçen yıl başlattık. Bu yıl devam ediyor. 2021 yılını biz bizim açısından Filyos Vadisi yılı olarak değerlendiriyoruz. İlk aşamada 1213 Şubat tarihinde Filyos Çalıştay'ı düzenleyeceğiz. Hem akademisyenlerimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız hem de ilgili kuruluşlarla bu çalıştayı yapıp Filyos'ta neler yapılabilir, hangi hizmetlere biz destek verebiliriz veya neler olursa daha iyi olur şeklinde bir çalıştay düzenleyeceğiz. Çalışmalarımız devam edecek. Daha sonra bir kongre düzenlemeyi planlıyoruz. Pandemiden kurtulursak kongreyi yüz yüze düzenlemeyi planlamaktayız. Çalıştayımız ancak online olacak. Kongre bizim öngörümüz yüz yüze. Kongrenin dışında da hem ikili ilişkilerimiz ve çoklu ilişkilerimizle Zonguldak'ta ilgili kuruluşlarda hem de merkezle, hükümetle, diğer kuruluşlarla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Projelerde de Zonguldak ve Filyos ağırlıklı olarak yeni projeler üretme çabasındayız. Biz bu konuda Filyos'u öncelemeyi düşünüyoruz. Filyos bundan sonra hep konuşulacak. Orada tüm Zonguldak'ı daha fazla kalkındıracak. Kömürün ardından bundan sonra enerji var. Doğalgaz Zonguldak'tan karaya çıkartılacak. Zonguldak bu anlamda enerji merkezi de olacak."

Mustafa Çufalı ve beraberindeki gazeteciler yeni faaliyete geçen Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi ve 15 Temmuz Kampüsü'nü gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.