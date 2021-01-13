Zonguldak’ta 39 aranan şahıstan 15’i tutuklandı

Zonguldak Emniyeti’nin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 39 aranan şahıs yakalandı. 15’i ise işledikleri suçlar sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak genelinde 0111 Ocak 2021 tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanması” çalışmalarında; Asayiş suçlarından (38), Narkotik suçlarından (1) şahıs olmak üzere (39) aranan şahıs yakalandı.

Zonguldak İl Merkezi ile Ereğli, Çaycuma ve Devrek ilçelerinde yakalanan şahıslardan; 05 yıl arası 12 şahıs, 510 yıl arası 1 şahıs, 1020 yıl arası 2 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu şahıslardan 5 yıl ve üzeri cezasıyla aranan şahıslar ise şöyle:

“C.S “Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve tutuklunun kaçması” suçlarından 19 yıl 9 ay hapis cezası. Ö.Ç “Hırsızlık” suçundan 9 yıl hapis cezası. M.A “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 12 yıl 7 gün hapis cezası.”

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