Dövülerek öldürülen kişi, kimliği tespit edilemezse belediye ekiplerince toprağa verilecek



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında 4 Ocak'ta bulunan 50 yaşlarındaki el ve ayakları bağlı erkek cesedinin kimliği halen tespit edilemedi. Cesedin 1 ay içerisinde yakınlarına teslim edilememesi halinde belediye ekiplerince, toprağa verileceği belirtildi.

Çaycuma ilçesi girişinde 4 Ocak'ta, Filyos Çayı kenarında çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu. 50 yaşlarındaki erkek cesedinin, yaklaşık 4-5 günlük olduğu belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan kişinin, ilk belirlemelere göre dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile istihbarat birimi ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Ancak şu ana kadar cesedin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için de çalışmasını sürdüren ekipler, çevredeki güvenlik ve mobese kameraları incelemeye aldı. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde bekletilen cesedin, 1 ay içerisinde kimliği tespit edilemezse, belediye ekiplerince, toprağa verileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-13 15:21:59



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