Günübirlik kiralanan 4 eve 77 bin lira ceza

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 4 ev sahibine 77 bin 56 lira idari para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince günübirlik kiraya verilen evlere yönelik 21 Aralık 2020 13 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 4 adet günübirlik olarak kiraya verilen ev tespit edildi.

Evlerini günübirlik olarak kiraya veren 4 ev sahibine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet etmekten toplam 77 bin 56 TL idari para cezası kesildi.

İl genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde mevzuata uygun olarak kullanılmayan günübirlik evlere yönelik denetimlere devam edileceği belirtildi.

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