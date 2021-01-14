İlk aşıyı Başhekim Özdolap oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ilk koronavirüs aşısını Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban oldu.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin'de üretilen korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından aşılar 81 ilin halk sağlığı depolarına teslim edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışmalarına yönelik aşılama çalışmaları başladı. Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi'nde Covid19 aşı çalışmaları başladı.
İlk koronavirüs aşısını Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.