Zonguldak'ta 7 kişiye izolasyona uymama cezası

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Zonguldak Valiliği ililçe salgın denetim merkezince il genelinde yapılan denetimlerde izolasyona uymayan 7 kişiye ceza uygulandı.

Zonguldak Valiliği, İlİlçe Salgın Denetim Merkezince il genelinde geçen 7 Ocak tarihinden itibaren 6 bin 499 resen denetim, 45 ihbar ve 5 bin 175 izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 5 işyerine birinci ihlal uyarısında bulunuldu. 22 işyerine ikinci ihlal uyarında bulunularak idari para cezası kesildi. 7 kişiye de izolasyona uymama cezası kesildi.

Ekiplerin salgınla mücadele denetimleir aralıksız sürüyor.

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