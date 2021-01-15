Zonguldak-Ereğli yolunda kar yağışı sürüyor

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Zonguldak'ta dün başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yolda kalan tırlar nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı. Ekiplerin karayolundaki denetimleri sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde dün başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Ereğli istikametine duran ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol ekiplerin tuzlama ve yol açma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarına devam etti. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol güzergahında devriye çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücülere kar lastiksiz yola çıkmamaları uyarılarında bulunuldu.

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