Zonguldak´ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)

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Gürkay GÜNDOĞAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Bölgeye sekv edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ediyor.

Zonguldak-İstanbul karayolunda içinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontolünden çıkıp devrildi. otobüste 16 yolcu olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-15 11:30:12



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