Zonguldak’ta yolcu otobüsü devrildi : 1’i bebek 16 kişi yaralandı

ZonguldakEreğli karayolunda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ZonguldakEreğli karayolu istikametinde meydana geldi. Bir firmaya ait 34 GV 234 plakalı Mercedes marka otobüs kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 1’i şoför ve muavin olmak üzere 18 kişinin bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 1’i bebek 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Ereğli ilçesinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi ile BEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 tır, ambulansların olay yerine gelişini güçleştirirken uzun trafik kuyruğu oluştu. Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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