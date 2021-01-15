Meteorolojiden buzlanma ve zirai don uyarısı

Zonguldak Valiliği 1420 Ocak tarihleri arasında buzlanma ve zirai don uyarısından bulundu.

Zonguldak Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu 14 20 Ocak tarihleri arasında yaşanabilecek buzlanma ve zirai don uyarısında bulundu.

Zonguldak Valiliği tarafından yazılı açıklama şöyle 15 Ocak 2021 ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte halen batı ve iç bölgelerimizde mevsim normallerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. 15 Ocak 2021 ve hafta sonunda, bölge genelinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, Hafta başında ise 18 Ocak 2021 sıcaklıkların, daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, kıyı kesimlerde orta, iç kesimlerde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

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