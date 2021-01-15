Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAR MANZARASI DRON ILE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi. Zonguldak-İstanbul karayolunun Kandilli mevkiinde kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Vatandaşlar araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar, aileleriyle kar topu oynadı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri de çalışmalarını arttırdı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-15 14:38:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.