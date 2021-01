Zonguldak Kömürspor'da, Çaycuma kampı sürüyor Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref; "4 gözle transferleri bekliyoruz”

– 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, 12 gün sürecek kamp çalışmalarına Çaycuma'da devam ediyor. Çalışmaları değerlendiren Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref, “Birkaç transferimiz var. Onların bir an önce gelmesini diliyoruz” dedi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, 12 gün sürecek kamp çalışmalarına Çaycuma Şehir Stadı'nda yoğun şekilde devam ediyor. Her gün antrenman yapan Zonguldaksporlu futbolculara, Çaycuma'nın meşhur manda yoğurdu da ikram edildi.

12 sürecek kamp çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref, dört gözle gelecek olan transferleri beklediğini söyleyerek, "Çaycuma'da 12 gün kalacağız. Bütün arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışıyoruz. Birkaç tane transferimiz var. Onların bir an önce gelmesini diliyoruz. Geldikten sonra inşallah problemimiz kalmayacak. İlk yarı bittikten sonraki tercihimiz burası oldu. Çaycuma çok güzel bir yer ve herkesi tanıyoruz. Burada bir çalışıp kuvvetlenip bütün taktik, teknik çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ilk maçımız olan İnegöl maçına hazırlanıyoruz. O maçla beraber de ikinci yarıyı çok iyi geçirmek istiyoruz. Bütün konsantrasyonumuz bu yönde" diye konuştu.

Kamp programlarının güzel ve yoğun geçtiğini belirten Zonguldak Kömürspor futbolcusu Furkan Deniz, "Yeni sezona iyi hazırlanıyoruz. İnegöl en büyük rakiplerimizden bir tanesi, kendi sahamızda da mutlaka yenip 3 puanla ikinci devreye başlamak istiyoruz " dedi.

Zonguldak Kömürspor'un bir başka oyuncusu Aykut Emre da, "4 gündür Çaycumadayız. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Sezona güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. İkinci devreye içeride oynayacağımız bir maç ve rakiplerimizden bir tanesi olan İnegöl maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

