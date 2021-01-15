Başkan Başol'dan kampanyaya katılanlara teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kdz.Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi Kızılay ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Ormanlı Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan kan bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol vatandaşlara çağrıda bulunarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Türk Kızılayı kan bağışı organizasyonlarını üstlendiği sorumluluk ile oldukça başarıyla sürdürüyor. Pandemiden dolayı kan stoklarında yaşanan azalmadan dolayı Kızılay ile işbirliği içerisinde kan bağışı kampanyası düzenledik. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, herkes bu konuda büyük bir gayret içerisinde. Vatandaşlarımız da tedbiri elden bırakmadan, kurallara riayet ediyor. Sürekli ihtiyaç olan kan temini konusunda da vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görmek mutluluk verici. Kan bağışında bulunan tüm Ormanlılı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Unutmayın bir kan bağışı 3 can kurtarır.”

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