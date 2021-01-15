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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin dur ihtarına uymadı kaza yaptı

İHA

Polisin dur ihtarına uymadı kaza yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.
Olay, saat 20.00 sularında Ereğli ilçesi Devrek yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli istikametinden Kepez yönüne giden H.C. idaresindeki 78 AL 823 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ile sürücü arasında kovalamaca yaşanırken, sürücü park halindeki araca çarptı. Bunun üzerine araçtan çıkan H.C., olay yerinden yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kaçan H.C.' yi kısa süre kovaladıktan sonra yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri sürücüye yaptığı alkol testinde 195 promil alkollü olduğunu tespit etti.
H.C. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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