Zonguldak'ta 'eve dönüş projesi' başladı, iş insanı memleketine fabrika kurdu



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ZONSİAD) kentte yeni istihdam alanları yaratmak adına başlattığı 'eve dönüş projesi' kapsamında İstanbul'dan memleketine dönüş yapan iş insanı Nejdet Tıskaoğlu, 400 kişinin istihdam edileceği beyaz eşya kablosu üretim fabrikası kurdu.

İstanbul'da, Zonguldaklı iş insanları tarafından kurulan ZONSİAD memleketlerinde yatırım, istihdam ve sanayi kuruluşlarını arttırmak adına eve dönüş projesi başlattı. Proje kapsamında, farklı şehirlerde ve yurt dışında yatırımları bulunan Zonguldaklı iş insanları, memleketlerine yatırım yapmaya davet edildi. Proje kapsamında ilk olarak ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Çaycuma ilçesinde bulunan Organize ve Sanayi Bölgesi'nde 400 kişinin istihdam edileceği kablo üretim ve gruplama fabrikası kurdu. Merkezi İstanbul'da bulunan fabrika, ilk etapta alınan 100 işçiyle bir ay önce üretime başladı. Üretilen ilk ürünler, anlaşma yapılan beyaz eşya fabrikasına gönderildi.

ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, lise eğitiminin ardından İstanbul'a yerleştiğini anlattı. Memleketlerine yatırım yapmak, sanayi kuruluşlarının gelmesini sağlamak ve istihdamı arttırmak adına eve dönüş projesini başlattıklarını belirten Tıskaoğlu, "Zonguldak artık kömür kenti olmaması lazım. Yani sanayi, özel sektör, üniversitelerin olması lazım. Artık İstanbul veya yurt dışına giden yetkin insanların geri dönmesini istedik. İl dışında edindiklerini bilgi birikimlerini artık kendi şehrinde, kendi beldesinde yatırım yapmasını istedik. Bunu adına eve dönüş projesi koyduk. Bu kent haricinde Türkiye için de önemli bir proje. Artık Türkiye'de belli başlı şehirler sıkışmış durumda. Pandemide bu daha çok ortaya çıktı. Pandemi bize sadece İstanbul gibi büyük şehirlere değil, farklı şehirlere dağılmak gerektiğini gösterdi" dedi.

'KENDİ İNSANIMIZA DOKUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Memleketine yatırım yapmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Tıskaoğlu, şöyle konuştu:

"Çaycuma Organize ve Sanayi Bölgesi´nde kiraladığımız tesiste üretime başladık. Sonradan kendi fabrikamızı kurarak 1,5 yıl içinde 400500 arası bir çalışma kadrosuna ulaşacağız. Şu an burada 100 kişilik bir çalışma kadrosu var ve bu kısa sürede bu artacak. Bu çalışmayla beraber biz montaj kısmını burada yapacağız. Ana hammadde İstanbul'dan gelecek. Buradaki çalışmanın ardından beyaz eşya firmamıza ürünleri göndereceğiz. Biz çok mutluyuz. Kendi insanımıza dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 2 bin kişilik bir başvuru oldu. Bu eve dönüşün çok önemli olduğunu, buraya yeni sanayi kuruluşları gelmesi gerektiğini bize gösterdi. Biz sadece bir rol modeliz. Biz bir kurtarıcı değiliz. Buraya çok daha büyük firmaları getirmemiz lazım. Bunu hep birlikte, el birliğiyle başarırsak çok önemli bir şey yapmış oluruz."

VALİ TUTULMAZ: HEMŞEHRİLERİMİZİ MEMLEKETLERİNE BEKLİYORUZ

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da fabrikayı gezerek incelemelerde bulundu. Projeyle birlikte Zonguldaklı iş insanlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet edem Tutulmaz, "Hemşehrilerimizin yatırımlarının bir kısmını artık memleketlerine döndürmelerinin bir örneği oldu. Bugüne kadar genelde bu tür işler lafta kalırdı. İnsanlar teşvik edilirdi, ancak teşvik eyleme dönmezdi. Nejdet Bey kısa sürede fabrikasının bir kısmını buraya taşıyarak başlangıçta 100 kardeşimize iş vererek örnek oldu. Bu vesileyle diğer hemşehrilerimizi memleketlerine bekleriz" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-16 08:32:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.