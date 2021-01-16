Zonguldak'ta kar güzelliği

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlar, dron ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Zonguldak Kent Ormanı'nı kaplayan beyaz örtü, yağışın etkisini yitirmesinin ardından dron ile havadan görüntülendi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı oluşabilecek don nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-16 14:56:58



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