Çaycuma'da kapanan köy yolları için çalışmalar aralıksız devam ediyor

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 11 köy yolunun karla kapanması üzerine ekipler çalışmalara başladı.

Zonguldak İl Özel İdaresi Çaycuma Bakımevi yetkilileri kapanan Esenyurt, Güdüllü, Hacıosmanlar dahil toplamda 11 köy yolunun gece gündüz demeden 2 adet Greyder, 2 adet Beko Loder ile çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çaycuma ilçesine bağlı köy yollarının ulaşıma açılması ve aksamaması için ekipler tüm hızıyla aralıksız çalışmaya devam ediyor.

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