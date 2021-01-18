Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak Valiliği kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi.

"İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşullarından dolayı 18/01/2021 tarihinde yüz yüze eğitime (özelresmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde) bir gün süre ile ara verilmiş olup, uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.