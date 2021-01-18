Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yol karla kaplanırken, araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-18 12:19:54



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