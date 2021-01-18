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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı tüm şehri esir aldı

İHA

Kar yağışı tüm şehri esir aldı

Gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı sonrası Kdz. Ereğli ilçesinde yollar kapandı, vatandaşlar mağdur oldu.
Kenti etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle köy yolları kapandı, ilçe merkezinde yer yer kar yüksekliği 20 cm’yi aştı. Yoğun kar yağışında yolların kapanması nedeniyle vatandaşlar işe gidebilmek için yoğun mücadele verdi. Sabahın erken saatlerinde işlerine gidebilmek için yollara koyulan bir çok vatandaş yürüme giderken, kendi araçlarını kullanmak isteyenler ise yollarda kaldı. Mahsur kalan sürücüler çevredeki vatandaşların yardımlarıyla kurtuldu. İlçede toplu taşıma araçları mahallelere çıkmakta güçlük çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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