Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı durdurdu



Sinan KABATEPE-Aytaç ÖZTÜRK/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri araçları geri çevirirken, karla kaplanan yolda kar küreme çalışması yapılmaya başlandı. Kar yağışı nedeniyle Zonguldak'ta 255 köy yolu da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle saat 11.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli karayolunun Ereğli kesiminde yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar ilçe merkezinde beklerken, trafik ekipleri ise ilçeye giden yol üzerinde kavşaklarda araçları geri çevirdi. Karla kaplanan yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Ereğli ilçe merkezinde belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması yaptı. Erdemir fabrikasına yük getiren TIR'ların uzun kuyruk oluşturması sonrasında Gülüç bölgesinde yol kilitlendi. Trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açılabildi.

Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde iş yerinin sundurmasının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzunçayır Mahallesi'nde ise sokağa giren kamyon nedeniyle hasta almaya gelen ambulans yolda kaldı. Hasta ambulansa yürüyerek binmek zorunda kaldı. Kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerinin de çatısı çöktü.

255 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Zonguldak Valiliği'nce yapılan açıklamada il genelinde toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan köylerde ekiplerce açılan yolların yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle tekrar kapandığı bildirilirken, 22 ekip ve 80 personel ile köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE-Aytaç ÖZTÜRK

2021-01-18 14:50:52



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