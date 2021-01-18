Buz adam eksi 1 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı

Zonguldak’ta buz adam lakaplı 52 yaşındaki Atanur Öner eksi 1 derece denize girdi kar banyosu yaptı.

Zonguldak’ta etkili olan yoğun kar yağışı devam ediyor. Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan “Buz Adam” lakaplı 52 yaşındaki Atanur Öner eksi 1 derece Kozlu sahilinde denize girerek sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Canlı yayında konuşan Öner, Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Herkesin haftası güzel olsun. Güzel bir kar yağışı var. Deniz çok güzel tam deniz havası” diyerek sevenlerine seslendi.

Denizden çıkan 52 yaşındaki Atanur Öner, kar banyosu yaptı.

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