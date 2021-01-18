Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı durdurdu (2)

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ZONGULDAK´TA HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN

Zonguldak Valiliği, yarın özel ve resmi anaokulların yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE-Aytaç ÖZTÜRK

2021-01-18 16:33:47



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