Yol kapandı; 17 kişi, kiraladıkları yayla evlerinde mahsur kaldı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Yaylası'na hafta sonunu geçirmek için giden 17 kişi, yolun karla kaplanması nedeniyle evlerde mahsur kaldı.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Gümeli Yaylası'ndan ev kiralayıp, hafta sonu tatilini geçiren 17 kişi mahsur kaldı. Cumartesi sabah saatlerinde yaylaya çıkan ikisi aile toplam 17 kişilik grup arazi araçları olmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yayladan inemedi. İki farklı yolu bulunan yaylanın ikisinin de kapandığı ve yol açma çalışmasının da gerçekleştirilemediği öğrenildi.

Mahsur kalan 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Sinan KABATEPE

2021-01-18 17:37:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.