Off-road ekipleri, yaban hayvanları için tırmandı

Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli ilçelerinde bulunan OffRoad ekipleri, ağır kış şartları altında kentin bin 680 metre rakımındaki Gümeli Bacaklı Yaylası’na çıkarak yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Bölgenin en yüksek yeri olan Bacaklı Yaylası’na çıkan Alaplı Off Road tutkunları hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü bin 680 metre rakımındaki Bacaklı yayla mevkisine konvoy eşliğinde çıktı. Kar yağışının etkili olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, buz tutan yayla etrafına yaklaşık 300 kilo yem bıraktı.

Grup sözcüsü Atilla Akman yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının soğuk havada zaman zaman gıdaya ulaşmada sorun yaşayabildiğini söyledi.

Güzel bir organizasyonla yaban hayatı için yola çıktıklarını belirten Akman, “Off Road tutkunları olarak Alaplı da bu kez adrenalin değil yaban hayat için yola çıktık. Özel yapım araçlarımızla yüklediğimiz yiyecekleri karla kaplı dağları aşarak araziye bıraktık. Ekip olarak yaban hayata sahip çıkılmasını istiyoruz. Alaplı ve Ereğli Off Road ekibi olarak yaylarımızda ve ormanlarımızda kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için geleneksel hale getirdiğimiz projemizi bu yılda sürdürüyoruz. Ağır kış şartları nedeni ile yaban hayvanları şuan ciddi anlamda zor durumda ve biz buna duyarsız kalmayarak her sene yapmış olduğumuz yaban hayvanlarını besleme sosyal sorumluluk projesine bu yılda devam ettik. İnşallah belirli aralıklarla bu organizasyonu yapacağız. Hayvanlarımız aç kalmasın diye kuşlar için yem daha büyük hayvanlar için doğaya saman bıraktık. Hayvanlar da bizim elimizden nasiplensinler. Desteklerinden dolayı Alaplı ve Ereğli OffRoad ekiblerine teşekkür ediyoruz. Onların araçlarını da kullanarak kar yağışının etkili olduğu bölgeye ulaştık. İnşallah önümüzdeki dönemde benzer çalışmayı farklı bölgelerde de yapmak istiyoruz” dedi.

Akman fırsat buldukça yemleme çalışmalarımız devam edeceklerini kaydetti.

