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Karda güreş tuttular 

DHA

Karda güreş tuttular 


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karların içerisine girerek güreş tuttu, kar yağışının keyfini çıkardı.  
Ereğli´de Kemer ile Balı Mahallesi arasında besi çiftliği bulunan Bülent Taşdibek, kar yağışının keyfini arkadaşı Erdem Baykal ile çıkarttı. Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal karların içerisine atladı. Daha sonra iki arkadaş karların içerisinde güreş tuttu. İki arkadaş dondurucu soğuğa aldırış etmeden karların içerisinde eğlendi.  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-01-18 20:21:23

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