Ağaçların devirdiği elektrik hatlarında zorlu mesai

Batı Karadeniz’de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın’da bazı bölgelere enerji verilemiyor. Ağaçlar, üzerlerindeki kar yükü ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarının üzerine devrildi. Bir çok noktada kar afeti nedeniyle yaşanan kesintiler için ekiplerin zorlu mesaisi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak ve Bartın üzerinde turuncu uyarı vermesinin ardından Zonguldak kent genelinde kar kalınlığı yer yer bir metreye kadar ulaştı. Batı Karadeniz’de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın’da bazı bölgelere elektrik verilemedi. Elektrik kesintisinde, yoğun fırtınaya eşlik eden aşırı kar yağışı ile buzlanmanın elektrik direkleri ve enerji nakil hatlarına verdiği zarar etkili oldu.

Ağaçlar, üzerlerindeki kar yükü ve fırtına nedeniyle hatların üzerine devrildi. Kesintiden, Zonguldak’ta Merkez, Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinin bir kısmı ile Bartın’da Ulus ilçesinin bir bölümü ve merkeze bağlı bazı mahalleler etkilendi. Hava şartlarının enerji hatları üzerinde oluşturduğu hasar Başkent EDAŞ ekipleri tarafından tespit edildi. Kesintiden etkilenen müşterilere en kısa sürede enerji sağlamak için arıza giderme ve tekrar enerji verme çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, kriz masası oluşturularak yerel otoritelerle kurulan işbirliği devam ediyor. Sahadaki ekiplerin sayısı 7/24 esasına göre en üst düzeye çıkarılırken, komşu illerden de ekip desteği sağlandı. Ekiplerin, kesinti yaşanan bölgelerde en kısa sürede enerji hizmeti sağlamak için sürdürdüğü zorlu mesaisi havadan da drone ile görüntülendi. Kar nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği mahallelerde arızanın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar afeti sebebiyle işine gitmekte güçlük çektiğini anlatan Dilaver Mahallesi sakinlerinden İrfan İnce, "Sabah işe zor gittim. Giderken direklerin yıkıldığını gördüm. Ağaçlar zarar verdi. O yüzden hatlar gitti. Ekipler sahada çalışıyor. Görüyorum, iş başındalar. İnşallah bir an önce sorun çözülür de elektrik verilir. İş başında çalışan ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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