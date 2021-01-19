Zonguldak’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Zonguldak Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışında yaban hayvanlarını unutmadı. Ekipler Yaban hayvanlarına gıda desteği yaklaşık 400 kilogram yemleme kırık buğday, yonca bırakıldı. Ekipler çeşitli bölgelerde yemleme çalışmalarına hafta boyunca devam edecek.

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