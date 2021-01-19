Devrek Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

Devrek’te karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

Devrek Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşlerine bağlı ekipler ilçe merkezinde bulunan sokak, cadde ve mahallelerde kepçe, sıyırma bıçaklı kamyon ve kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Devrek Belediyesi, üç iş makinesi, üç tuzlama aracı ile birlikte toplam 83 personel şehir merkezinde cadde, sokak ve mahallelerde kar kürüme, temizlik ve tuzlama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için kar küreme makinesi ile kaldırımlar temizlenirken ara sokaklardaki yollar kepçe, kar sıyırıcı araçlarla temizlenerek don ve kaymalara karşı yollarda tuzlama çalışması devam ettiği belirtildi.

İlçe sakinleri karla mücadele çalışmalarından dolayı Devrek Belediye Başkanlığına teşekkür ederken, belediyeden yapılan açıklamaya göre kar yağışı süresince ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.

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