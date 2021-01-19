Su sayaçlarının donma tehlikesine karşı belediyeden uyarı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi su tesisatlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

2 gündür kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası, Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, su tesisatlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada donma riskine karşı su borusu ve sayaçlarının muhafaza edilmesi gerektiği duyurulurken şu ifadelere yer verildi:

“Kentimizde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Su tesisatında ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.”

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