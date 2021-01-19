Zonguldak'ta kartpostallık kar manzaraları

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Zonguldak kent merkezinde kar kalınlığı 40 santime ulaşırken kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Zonguldak’ta yaşamı olumsuz etkiledi. Zonguldak’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığı 40 santime ulaşırken yüksek kesimlerde 70 santime kadar ulaştı. Yağan kar sebebiyle madenci kenti beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışı doğal güzellikle birleşerek güzel manzaralara sahne oldu. Özellikle yüksek kesimlerde, doğada kartpostalları aratmayacak görüntüler oluştu.

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