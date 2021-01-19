Devrekli köy muhtarından örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekli köy muhtarından örnek davranış

İHA

Devrekli köy muhtarından örnek davranış

Devrekli muhtar Karaöz köyünde rahatsızlanan hastayı kendi aracıyla ambulansa teslim etti.
Zonguldak’ın Devrek İlçesi Mahmutoğlu Köyü Muhtarı Hüseyin Karöz köyünde rahatsızlanan hastayı kendi aracıyla ambulansa yetiştirerek hastaneye gitmesini sağlayarak örnek teşkil etti
Yoğun kar yağışı sebebiyle yaklaşık bir buçuk metre kalınlığa ulaşan kapalı köy yolunu Orman İşletme Müdürlüğünün gönderdiği greyder kepçe açılmasını sağlayarak köye ulaşamayan ve iki kilometre aşağıda bekleyen ambulansa ulaştırarak hastaneye ulaşmasını sağladı.
Köyünün merkez mahallesinde ikamet eden ve aniden rahatsızlanan hastayı kendi imkanlarıyla arazi aracıyla ambulansa yetiştiren Karaöz,” Öncelikle Devrek Orman İşletme Müdürlüğüne yolumuzun açılmasını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hastaneye gönderdiğimiz hastamızın şuandaki durumu iyi. Gerek sağlık ekiplerine gerekse yolumuzun tekrar ulaşıma açılmasını sağlayan yetkililere vatandaşlarım adına tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracı gözleri önünde yanınca şoka girdi
YEREL HABERLER Aracı gözleri önünde yanınca şoka girdi
Zonguldak'ta kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kartpostallık kar manzaraları
Kdz. Ereğli Belediyesi acil hastaların yardımına koşuyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi acil hastaların yardımına ...
Su sayaçlarının donma tehlikesine karşı belediyeden uyarı
YEREL HABERLER Su sayaçlarının donma tehlikesine karşı belediyeden ...
Zonguldak'ta 126 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 126 köy yolu ulaşıma kapandı
Kapalı olan yollar ekipler tarafından açıldı
YEREL HABERLER Kapalı olan yollar ekipler tarafından açıldı
Devrek Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ...
Alaplı Belediyesi'nden sayaçlara donma ve patlama uyarısı
YEREL HABERLER Alaplı Belediyesi'nden sayaçlara donma ve patlama ...
Zonguldak’ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yaban hayvanları için doğaya yem ...
Yaylada mahsur kalan 16 kişi ekiplerin zorlu mücadelesiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan 16 kişi ekiplerin zorlu ...
Ağaçların devirdiği elektrik hatlarında zorlu mesai
YEREL HABERLER Ağaçların devirdiği elektrik hatlarında zorlu mesai
Tekin,"Karla mücadele çalışmamız devam ediyor "
YEREL HABERLER Tekin,"Karla mücadele çalışmamız devam ediyor "
Karda güreş tuttular 
YEREL HABERLER Karda güreş tuttular 
Düşen tentenin altında kaldı
YEREL HABERLER Düşen tentenin altında kaldı
Off-road ekipleri, yaban hayvanları için tırmandı
YEREL HABERLER Off-road ekipleri, yaban hayvanları için tırmandı
Yol kapandı; 17 kişi, kiraladıkları yayla evlerinde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Yol kapandı; 17 kişi, kiraladıkları yayla evlerinde ...
Kar nedeniyle çöken sundurmanın altında kalan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle çöken sundurmanın altında kalan 2 kişi ...
Karın ağırlığına dayanamayan ağacın dalı kırıldı, park halindeki araçların üzerine düştü
YEREL HABERLER Karın ağırlığına dayanamayan ağacın dalı kırıldı, ...
Çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı durdurdu (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı durdurdu (2)
Hastane acilinin girişi çöktü, bir araç cam tavanın altında kaldı
YEREL HABERLER Hastane acilinin girişi çöktü, bir araç cam tavanın ...
112 ekipleri doğum yapan hastanın imdadına yetişti Hamile kadın hastaneye yetişemeden yolda doğum yaptı Paletli ambulans karda hastalara umut oluyor
YEREL HABERLER 112 ekipleri doğum yapan hastanın imdadına ...
Buz adam eksi 1 derecede denize girdi, kar banyosu yaptı
YEREL HABERLER Buz adam eksi 1 derecede denize girdi, kar banyosu ...
Zonguldak’ta yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yüz yüze eğitime bir gün ara verildi