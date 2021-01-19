Kandilli Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası ekipler tarafından yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası ilçe ve beldelerde ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile ilk günden bu yana teyakkuzda olan Kandilli Belediyesi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Çalışmaları yakından takip eden Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yardıma muhtaç olanların da mağduriyetini gidermek için ekiplere talimat verdi. Mahalle aralarındaki yolları da bugün itibariyle açtıklarına vurgu yapan Başkan Aydın, “3 gündür devam eden eden yoğun kar yağışı sırasında belediye ekiplerimiz ana arterleri hep açık tuttu ve ulaşım hiç aksamadı. TTK Kandilli Müessese Müdürlüğü ekipleri Kandilli Belediyesi ile koordineli çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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