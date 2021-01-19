Zonguldak'ta 126 köy yolu ulaşıma kapandı (2)



BELEDİYE EKİPLERİ, HASTA VE MAHSUR KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Karadeniz Ereğli İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan karayolu nedeniyle terminalde bekleyen vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle dışarı çıkamayan hasta ve yaşlıların ihtiyaçları giderildi.

Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahallelerin bir bölümünde yollar kapandı. Ereğli Belediyesi'nin görevlendirdiği ekipler, 112 Acil Servis'e destek vererek hastaları hastanelere götürdü. Ekipler, karla kaplı yolda bazı hastaları sırtına alarak taşıdı. Gece kapanan Ereğli-Zonguldak karayolu nedeniyle terminalde bekleyen vatandaşlara da sıcak yemek dağıtıldı. Vatandaşlar, yolun sabaha karşı açılmasıyla birlikte otobüslerle yola çıktı.

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİLER

İlçede esnaflık yapan Sinan Sarıoğlu ile Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, termometreler eksi 4'ü gösterdiği sırada denize girdi. Sarıoğlu ve Civelek, denizde bir süre yüzdü. Civelek, soğouk havada denize girmenin kendisini dinç tuttuğunu söyleyerek, "Herkesin ayrı bir keyfi var. Bizim de bu. Bu havada denize girmek bizleri dinç tutuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-01-19 15:34:38



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