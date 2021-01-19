İtfaiye ekipleri çatı ve devrilen ağaçlara müdahale ediyor

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası devrilen ağaçlara müdahale etti, çökme tehlikesi olan çatılara önlem aldı.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kdz. Ereğli ilçesinde 6 çatı, sundurma ve garaj çökme olayı yaşanırken, 7 binanın çatısında çökme tehlikesine karşı merdivenli araçlar ile güvenlik önlemi alındı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeni ile seferber oldu. İlçede araçların, elektrik tellerinin üzerine devrilen, yolları kapatan 40 ağaç yıkılma vakasına ekipler tarafından müdahale edildiği öğrenildi. Ayrıca hasta vatandaşların evlerine gidilerek nakilleri sağlanırken, mahsur kalan kamu kurumu araçları kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.