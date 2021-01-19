Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Zonguldak Valiliği İl Umumi Meclisi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan kararları açıkladı. Kararda, özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Eğitime uzak eğitim ile devam edileceği ifade edildi.
Ayrıca, Zonguldak merkez ile ilçelerinde görevli engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-01-19 19:55:03
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