Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi, dron ile havadan görüntülendi.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı, merkez ve ilçelerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle birlikte kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak-İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Manzara, dron ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-20 10:46:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.