Zonguldak'ta kapalı 87 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 87 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı 87 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Zonguldak Belediyesi ekipleri mahallelerdeki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-01-20 13:38:40



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