KESK’ten GMİS’e başsağlığı ziyareti

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KESK Zonguldak Şubeler Platformu’ndan KültürSanatSen Şube Başkanı Onur Arslan ve beraberindekiler GMİS’i ziyaret etti.

Zonguldak Şubeler Platformu’ndan KültürSanatSen Şube Başkanı Onur Arslan, TarımOrkamSen Şube Başkanı Erkut Alacalı ile EğitimSen Şube Yöneticisi Kemal Bozkurt, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti. Arslan, Alacalı ve Bozkurt; GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak’ın vefatı ile iş kazalarında hayatlarını kaybeden maden şehitleri dolayısıyla taziyede bulundular. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç hazır bulundu.

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