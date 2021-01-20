Kar manzaralı Zonguldak havadan görüntülendi

Zonguldak'ta iki gündür aralıksız yağan kar yağışı kent merkezinde eşsiz görüntüler yaşattı. Kar manzaralı şehir drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak ve Bartın'da turuncu uyarı vermesinin ardından Zonguldak'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde yer yer 60 santimetreyi bulan kar yağışının ardından kar küreme ve temizlik çalışmaları da devam etti.

Kentte kar nedeniyle zaman zaman zorluklar yaşanırken diğer taraftan da ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Kar yağışı doğal güzellikle birleşerek güzel manzaralara sahne oldu. Özellikle yüksek kesimlerde, doğada kartpostalları aratmayacak görüntüler oluştu.

Havadan drone ile de görüntülenen şehir merkezinde, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle özlenen kar görüntüleri ölümsüzleştirildi. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

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